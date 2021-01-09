Строительство моста на ЗИЛе начнется в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Строительство моста через Москву-реку в районе Донской и около комплекса "ЗИЛ" начнется в этом году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новый мост повысит транспортную доступность территории бывшей промзоны "ЗИЛ", которую город активно развивает совместно с инвесторами.

"Почти полукилометровое инженерное сооружение свяжут с улично-дорожной сетью строящихся кварталов", – сказал Бочкарев.

Он добавил, что конструкция сооружения позволит избежать ограничений для навигации судов.

В пресс-службе комплекса отметили, что проектировкой мостового перехода занимались инженеры городской группы компаний "Моспроект-3".

"Главный пролет моста, под которым и будет осуществляться навигация, запроектирован из металлических конструкций с ортотропной плитой проезжей части. Использование металлоконструкций позволило обеспечить необходимые габариты для прохода судов", – добавила генеральный директор ГК "Моспроект-3" Анна Меркулова.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что в Москве планируют построить 33 транспортно-пересадочных узла в рамках развития метрополитена столицы к 2024 году. Возведение будет реализовано за счет средств адресной инвестиционной программы.

