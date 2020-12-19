Крупный транспортно-пересадочный узел "Серп и Молот" построят в Москве

Фото: vk.com/mossobyanin

Крупный транспортно-пересадочный узел "Серп и Молот" на границе Таганского района и Лефортово построят в Москве. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на персональной странице в социальной сети.

"На границе Таганского района и Лефортово построим крупный транспортно-пересадочный узел "Серп и Молот". Он объединит второй и четвертый диаметры МЦД, а также две станции метро – "Площадь Ильича" Калининской линии и "Римскую" на Люблинско-Дмитровской ветке", – заявил градоначальник.

Собянин отметил, что станция МЦД-2 Москва-Товарная переместится ближе к площади Рогожская застава, где ее объединят со станцией "Серп и Молот" будущего МЦД-4. Между платформами появится удобный и быстрый переход по зданию современного вокзала.

Мэр Москвы также подчеркнул, что время в пути за счет нового ТПУ сократится в среднем на 15-20 минут.

Накануне сообщалось, что к открытию готовится распределительный зал для пассажиров транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нижегородская". Оно состоится весной 2021 года.

