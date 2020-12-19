Пассажиропоток новой станции Ховрино будущего МЦД-3 вырос в два раза за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пассажиропоток новой станции Ховрино будущего третьего маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-3) вырос в два раза менее чем за месяц, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
"В эту пятницу количество пассажиров превысило 5,1 тысячи человек. Для сравнения: в день запуска месяц назад показатель был 2,3 тысячи пассажиров", – говорится в сообщении.
Транспортно-пересадочный узел Ховрино объединил ж/д направление, метро и наземный транспорт.
Благодаря новой станции у жителей районов Ховрино и Западное Дегунино появился еще один удобный и быстрый вариант для поездки в центр города.
В будущем МЦД-3 свяжет Зеленоград с городом Раменское. Сейчас в рамках реализации данного проекта строится путепроводная развязка возле станции Николаевка и тоннель на Казанском направлении МЖД.
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