Собянин и Белозеров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров обсудили планы открытия третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.​​

Во время селекторного совещания по вопросам развития Центрального транспортного узла (ЦТУ) стало известно, что реализация ряда крупных проектов развития инфраструктуры узла завершится в конце 2020 – начале 2021 года. Запланировано открытие нового вокзала "Ховрино" и реконструкция существующих станций "Подольск" и "Баковка".

Также в планах властей стоит открытие второго главного пути на участке Реутов – Балашиха и увеличение до 16 пар пригородных поездов на Горьковском направлении (МЦД-4). Это, как сообщается, поспособствует сокращению интервала движения между поездов в час пик до 3,8 минуты. Что касается движения в сторону Балашихи, то там интервал сократится в два раза.

"Открытие МЦД-1 и МЦД-2 улучшило транспортное обслуживание более четырех миллионов жителей Москвы и области. Пассажиры получили современные поезда, тактовое расписание движения, дополнительные возможности для пересадки и новые тарифы на проезд, позволяющие экономить до 75% на ежедневных поездках. Объем движения поездов по сравнению с периодом, когда ходили обычные электрички, был увеличен на МЦД-1 на 73%, на МЦД-2 – на 69%", – подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что 6 марта текущего года пассажиропоток Московских центральных диаметров достиг 568 тысяч, что на 15% больше аналогичного периода за 2019 год, когда по тому же маршруту ходили обычные электрички. Такие показали стали рекордными для МЦД. Диаметрами уже воспользовались свыше 120 миллионов пассажиров. Они с помощью новой тарифной системы сэкономили на поездках около 1,4 миллиарда рублей.

В пресс-службе добавили, что МЦД-3 в будущем свяжет Зеленоград с городом Раменское. В настоящее время в рамках реализации данного проекта строится путепроводная развязка возле станции Николаевка и тоннель на Казанском направлении МЖД. В ходе совещания Собянин и Белозеров договорились для оптимизации сроков и стоимости работ интегрировать проекты строительства железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский".

"Интеграция проектов приведет также к созданию первоклассных транспортных хабов, которые свяжут между собой диаметры, метро и высокоскоростную железнодорожную магистраль. В Москве высокоскоростные поезда будут делать остановки на станциях Крюково (Зеленоград) и Петровско-Разумовская", – сообщили в пресс-службе.

В рамках создания МЦД-4, длина которого составит 86 километров с 39 остановками, сейчас идет реконструкция конечной станции Апрелевка, строительство третьего главного пути на участке Солнечная – Апрелевка и четвертого главного пути на участке Москва – Апрелевка. Таким образом, диаметр свяжет Апрелевку и Железнодорожный.

Для реализации проекта по запуску МЦД-4 специалисты также активно строят соединительную линию между Киевским и Белорусским направлениями МЖД, третий и четвертый главные пути на участке Курский вокзал – Каланчевская, четвертый главный путь на участке Курский вокзал – Карачарово, а также реконструируют и воссоздают новые остановочные пункты.

"Уже завершено строительство четвертого главного пути на участке Железнодорожная — Карачарово. Во время совещания подтвердили договоренность о максимальном сокращении сроков реконструкции участка Курский вокзал – Каланчевская. Завершить работы предполагается в начале 2023 года. Это на полтора года раньше, чем планировалось изначально", – отметили в пресс-службе.

Помимо всех вышеупомянутых тем, Собянин и Белозеров приняли решение проработать вопросы строительства дополнительных вестибюлей на станциях Московского центрального кольца. В настоящий момент пассажиры МЦК имеют доступ к 31 станции, 26 пересадкам на метро, 10 пересадкам на железнодорожный транспорт и пяти пересадкам на МЦД.

МЦД открыли в конце ноября прошлого года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 60 остановками, с 20 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году власти планируют на первых двух диаметрах построить станции Петровско-Разумовская, Марьина Роща, Дмитровская, Котляково, Печатники и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево.

