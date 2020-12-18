Распределительный зал для пассажиров ТПУ "Нижегородская" откроют весной

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Открытие распределительного зала для пассажиров транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нижегородская" запланировано на весну 2021 года, сейчас в здании идет завершающий этап монтажных и отделочных работ, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Распределительный уровень для пассажиров ТПУ "Нижегородская" в здании эксплуатационного персонала планируется открыть весной 2021 года. В настоящее время в здании завершается монтаж инженерных систем жизнеобеспечения, архитектурно-отделочные работы и работы по интеграции между остановочным пунктом железнодорожной платформы Нижегородская и подземным распределительным уровнем здания ТПУ", – говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в объединенном здании эксплуатационного персонала ТПУ "Нижегородская" будет размещен персонал служб метрополитена и МЖД, также оно будет распределять потоки пассажиров метро, Московского центрального кольца (МЦК) и пригородных электричек Курского направления. Таким образом, новое здание станет многофункциональным.

"Здание возвели из монолитного железобетона, фасады выполнены из стеклянных витражей площадью почти 5 тысяч квадратных метров по современной технологии, учитывающей климатические особенности города. Одной из примечательных частей здания станет атриум с прозрачным стеклянным куполом, который снаружи выглядит как часть большого корабля", – заявил Бочкарев.

Общая площадь благоустроенной территории ТПУ составит 5,83 гектара, на ней высажено 44 дерева, около 5 тысяч кустарников и 18 тысяч растений.

Узел включает в себя станцию метро "Нижегородская", одноименные железнодорожную станцию и станцию МЦК, а также остановки наземного транспорта. Кроме этого, в районе ТПУ проходят Рязанский проспект и Северо-Восточная хорда. Таким образом, транспортный узел объединяет сразу несколько видов транспорта.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ТПУ "Нижегородская" станет самым масштабным не только в Москве, но в России, Европе. Он отметил, что строительство кросс-платформенной пересадки будет закончено после завершения строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ).