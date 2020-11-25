Новая станция Серп и Молот объединит МЦД-2, МЦД-4 и метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Железнодорожная станция Серп и Молот свяжет МЦД-2, МЦД-4 и метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Отмечается, что в настоящее время продолжается реконструкция участка Курский вокзал – Москва-Товарная-Курская – Нижегородская. Именно он свяжет два маршрута МЦД и столичную подземку, отметили в пресс-службе.

В частности, на нем планируется построить три пути. На станцию Серп и Молот перенесут платформы станции Москва-Товарная-Курская, отметили в МЖД. Таким образом, новая станция станет связующим пунктом между МЦД-2, МЦД-4 и подземкой.

"На ней планируется построить четыре новые платформы, пассажирский конкорс с эскалаторами, лифтами, кассами и турникетами", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, планируется реконструкция пяти путепроводов и моста через Яузу. Отмечается, что Серп и Молот станет мощным транспортным хабом в Центральном округе Москвы.

"Пассажиры смогут сделать удобную пересадку с одного диаметра на другой, а также перейти на станции метрополитена или воспользоваться другими видами городского транспорта", – подчеркнул начальник МЖД Михаил Глазков.

Сообщается, что для разгрузки Курского вокзала поезда, которые едут транзитом через Москву, будут направлены на строящийся ТПУ "Черкизово" МЦК. Реконструкцию планируют завершить до конца 2024 года.

Ранее архитектор-градостроитель Илья Заливухин отметил важность строительства транспортно-пересадочных узлов в Москве. Он подчеркнул, что они необходимы для формирования мультмодальной системы перевозок, которая объединит различные виды общественного транспорта.