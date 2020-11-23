Сергей Собянин рассказал о развитии МЦД

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В Москве и Московской области за последние два года было открыто более 30 новых и реконструированных станций МЦД. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он подчеркнул, что строительные работы не прекращались даже во время пандемии. Также мэр рассказал, что в будущем на пяти диаметрах благоустроят, реконструируют и построят еще больше ста станций.

По словам градоначальника, для реализации данного масштабного проекта была произведена закупка современных вагонов поездов, устроено благоустройство прилегающих территорий, организовано субсидирование тарифов на проезд. Остановочные платформы сделали более современными и комфортабельными.

"Вместе с ОАО "Российские железные дороги" и правительством Московской области мы планируем реконструировать и построить еще несколько десятков станций наземного метро. Многие из этих проектов находятся в активной стадии реализации и будут завершены уже в 2021–2022 годах", – написал Собянин, добавив, что спустя год после запуска проект МЦД набирает комфорт мирового уровня.

Собянин подчеркнул, что при обустройстве станций МЦД город опирается на несколько ключевых элементов – это широкие проходы, которые позволяют сводить очереди к минимуму даже в часы пик около касс, билетных автоматов и турникетов, короткие и удобные пересадки на метро и МЦК, навесы на всю длину платформ, которые защищают пассажиров от неблагоприятных погодных условий.

Также для горожан предусмотрены пандусы, эскалаторы и лифты. Они помогают людям с инвалидностью, пожилым людям, мамам с колясками и другим маломобильным пассажирам совершать поездки с комфортом. Навигация и электронные табло призваны координировать граждан, а наземные и подземные пешеходные переходы помогают совершать безопасные переходы через железнодорожные пути.

На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" реконструировали станцию Одинцово. Там установили более 90 элементов навигации, погодные модули, стелы экстренного вызова, удобные лавочки и урны. На станции Сколково построили три пассажирские платформы. Их связывает надземный пешеходный переход длиной 400 метров. Самым современным вокзалом на МЦД-1 является станция Славянский бульвар. С нее организована подземная пересадка на одноименную станцию метро.

Кроме того, работы по благоустройству проведены на станциях Сетунь, Новодачная, Долгопрудная, Немчиновка, Рабочий поселок, Фили.

На МЦД-2 "Курско-Рижский" реконструировали станции Нахабино, Опалиха, Стрешнево. На данной линии также построили ряд новых станций, среди которых Пенягино, Волоколамская, Курьяново, Остафьево.

Благоустроенные станции открылись и на МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Там для пассажиров доступны новые остановочные платформы Ховрино и Лихоборы (НАТИ).

На будущем МЦД-4 "Киевско-Горьковский" также уже открыты несколько обновленных станций. Это Победа, Санино, Мичуринец, Нижегородская (Карачарово), Новогиреево, Никольское, Кучино. На МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий" доступна станция Ростокино (Северянин).

Ранее Сергей Собянин совместно с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыл станцию Ховрино на Октябрьской железной дороге. В будущем она станет частью МЦД-3. Новая станция также будет интегрирована в высокоскоростную железную дорогу в сторону Санкт-Петербурга, которую возведут в будущем.

