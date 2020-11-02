Линию МЦД-3 планируют открыть к началу 2023 года

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) планируется запустить в конце 2022 – начале 2023 года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что проект МЦД-3 будет полностью интегрирован в городскую транспортную систему, что позитивно скажется на разгрузке Таганско-Краснопресненской линии метро.
МЦД-3 свяжет Зеленоград и Раменское. На 88 километрах пути появится 43 станции. С диаметра можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт.
Ранее сообщалось, что к 2023 году планируется построить восемь надземных пешеходных переходов через МЦД-1. Четыре перехода построят по проекту Северного дублера Кутузовского проспекта.
Из них один уже построен от улицы Василисы Кожиной, владения 13. Благодаря ему откроется выход на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы. Еще четыре надземных пешеходных перехода построят через железнодорожные пути МЦД-1 Савеловского направления.
МЦД открыли в конце ноября прошлого года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 60 остановками, с 20 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
В Москве после реконструкции открыли станцию Долгопрудная МЦД-1
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: