Линию МЦД-3 планируют открыть к началу 2023 года

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Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) планируется запустить в конце 2022 – начале 2023 года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что проект МЦД-3 будет полностью интегрирован в городскую транспортную систему, что позитивно скажется на разгрузке Таганско-Краснопресненской линии метро.

МЦД-3 свяжет Зеленоград и Раменское. На 88 километрах пути появится 43 станции. С диаметра можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что к 2023 году планируется построить восемь надземных пешеходных переходов через МЦД-1. Четыре перехода построят по проекту Северного дублера Кутузовского проспекта.

Из них один уже построен от улицы Василисы Кожиной, владения 13. Благодаря ему откроется выход на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы. Еще четыре надземных пешеходных перехода построят через железнодорожные пути МЦД-1 Савеловского направления.

МЦД открыли в конце ноября прошлого года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 60 остановками, с 20 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

