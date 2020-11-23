Эксперт заявил, что строительство ТПУ позволит Москве объединить различные виды транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство в Москве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) необходимо для формирования в столичной агломерации мультимодальной системы перевозок, которая будет объединять различные виды общественного транспорта, считает архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
"Важным сдвигом стало то, что сейчас московский транспортный узел развивается с учетом численности не только жителей Москвы, но и населения Московской агломерации. Была реализована система агломерационного общественного транспорта после запуска Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, которые охватывают основной каркас расселения жителей. После создания транспортно-пересадочных улов Московский метрополитен начал работать с линиями наземного метро как единая мультимодальная система, при этом важным решением стал запуск единого проездного – "Тройки", – сказал Заливухин, которого цитирует Агентство "Москва".
В соответствии с Адресной инвестиционной программой в Москве планируют построить более 30 транспортно-пересадочных узлов в 2021–2023 годах.
Один из них будет построен на базе будущей станции Большой кольцевой линии "Карамышевская". В его состав войдет многофункциональный комплекс, а площадь здания составит свыше 46 тысяч квадратных метров.
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