Многофункциональный комплекс построят в составе ТПУ в Мнёвниковской пойме

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На базе будущей станции Большой кольцевой линии "Карамышевская" планируют построить транспортно-пересадочный узел с многофункциональным комплексом в составе. Площадь здания составит свыше 46 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении Стройкомплекса.
Известно, что новый МФК будет тринадцатиэтажным. "Мнёвниковская пойма – это перспективный район развития Москвы. МФК станет одной из первых точек притяжения на этой территории", – поделился директор "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.
По его словам, здесь будет две станции метро БКЛ, жилая, а также административная застройки.
В настоящий момент тут идут монолитные работы, строится тринадцатый этаж здания. Окончены работы по устройству кирпичных перегородок на трех подземных этажах.
По информации Стройкомплекса, работники скоро приступят к штукатурке стен. Планируется, что фасад здания будет украшен витражами с использованием стеклянных ламелей.
"В будущем здесь разместится головной офис инжинирингового холдинга "Мосинжпроект", – отмечает Юрий Кравцов.
Ранее говорилось, что на западном участке БКЛ завершили проходку тоннелей. На этом отрезке будет четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мнёвники" и "Кунцевская".
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