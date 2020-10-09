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Транспорт

17:55

Маршрут Рублево-Архангельской линии столичного метро определят до конца 2022 года

транспорт город метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Места прохождения и расположение станций Рублево-Архангельской линии столичного метро определят до конца 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Он отметил, что первый участок, который протянется от "Шелепихи", будет определен уже в 2021 году. При этом активная фаза строительства линии может начаться в 2023 году, заявил Загрутдинов.

Накануне он отметил, что уже идет работа по согласованию маршрута прохождения трассы. Загрутдинов сообщил, что она завершится к концу 2020 года.

21 сентября началась подготовка к строительству станции "Улица Народного Ополчения", которая войдет в Рублево-Архангельскую линию. Планируется, что она соединит Большую Кольцевую линию с Арбатско-Покровской.

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