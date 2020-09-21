В Москве началось строительство Рублево-Архангельской линии метро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В столице началась подготовка к строительству станции "Улица Народного Ополчения" новой Рублево-Архангельской линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что с новой станции можно будет пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Работы на этой станции БКЛ ведутся в усиленном режиме: уже завершаются строительно-монтажные работы и начинается оснащение инженерными коммуникациями. До конца года мы планируем завершить все работы и открыть станцию", – цитирует Бочкарева портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, работы нужно вести параллельно, чтобы в будущем создать максимально удобную пересадку между станциями разных линий.

Станция "Улица Народного Ополчения" БКЛ строится на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения. Поблизости расположены жилые дома, различные учреждения и торговые центры.

В районе живут и работают около 200 тысяч человек. В связи с этим ожидается, что пассажиропоток станции после открытия составит около 29 тысяч человек в час. После того как заработает Рублево-Архангельская линия, здесь создадут ТПУ, и количество пассажиров возрастет.

Рублево-Архангельская линия метро соединит Большую кольцевую линию с Арбатско-Покровкой линией подземки. Протяженность ветки составит около 19 километров, на ней расположатся девять станций: "Шелепиха", "Пресня", "Улица Народного Ополчения", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская".

Рублево-Архангельская линия должна обеспечить транспортное обслуживание в районах Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники, а также застраиваемых территорий Рублево-Архангельского.