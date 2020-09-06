Крупнейший ТПУ создадут на станции "Нижегородская"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Крупнейший транспортно-пересадочной узел (ТПУ) создается на базе станции метро "Нижегородская", заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ.

Градоначальник отметил, что ТПУ станет самым масштабным не только в Москве, но в России и Европе. После его запуска пассажиры смогут пересаживаться на метро, МЦК, железнодорожный и наземный пассажирский транспорт.

"Правда, он пока еще не в полную силу работает, потому что здесь еще будет достроена Большая кольцевая линия метро, ее отрезок уже построен, она будет дополнительный пассажиропоток давать. И станция существующего Горьковского направления железной дороги войдет в состав будущего МЦД, и это тоже прибавит количество пассажиров", – рассказал мэр.

В настоящее время данный ТПУ включает в себя станцию метро "Нижегородская", одноименную станцию МЦК и остановки наземного транспорта. Также неподалеку располагается железнодорожная станция Нижегородская. Она станет частью МЦД-4, поезда по которому будут курсировать от Апрелевки до Железнодорожного. Кросс-платформенная пересадка появится здесь после завершения строительства БКЛ.

Кроме этого, в районе ТПУ проходят Рязанский проспект и Северо-Восточная хорда. Таким образом, транспортный узел объединяет сразу несколько видов транспорта, что создает новую идеологию развития города, считает мэр.

"Казалось бы, транспортные проекты – причем здесь стиль города и его образ, но в мегаполисе без транспорта никуда, и приспособление его не просто для личного транспорта, а для общественного транспорта, создание таких пространств, таких коммуникаций такого уровня, конечно, поднимает город на уровень ведущих мегаполисов мира", – отметил Собянин.

Ранее мэр заявил, что столичные власти продолжат развитие транспортной инфраструктуры не только в Москве, но и с близлежащими регионами. Сейчас город работает уже над третьим и четвертым центральными диаметрами, создавая новые магистральные пути.

