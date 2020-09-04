Власти Москвы приняли решение удвоить метро – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы приняли решение об удвоении московского метро, заявил Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным.

По словам мэра, сегодня 70% этой программы уже принято.

"Будем и дальше ее продвигать для того, чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми. Иначе город просто захлебнется с учетом того, что, действительно, население растет", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Москве построят три новых станции метро. На западном участке БКЛ от "Хорошевской" до "Карамышевской" появятся "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", а на северо-восточном отрезке – "Электрозаводская". Это 10 километров линий плюс еще одно депо.

Станцию "Сокольники" БКЛ на Сокольнической площади собираются открыть в следующем году. Через южный вестибюль с нее можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что проходку тоннелей на всем протяжении БКЛ должны закончить через год.

"Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон" БКЛ планируют запустить в 2022 году. Первая станция расположится вдоль улицы Коломенской на пересечении с Кленовым бульваром, вторая – вдоль Коломенской улицы в районе строения 7. В том же году, как ожидается, введут в эксплуатацию северо-восточный участок БКЛ.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

