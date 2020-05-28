Станции БКЛ "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон" планируют открыть в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Станции "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии метро планируют открыть в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Сегодня в московском районе Нагатинский затон ведется строительство сразу двух станций восточного участка Большой кольцевой линии метро – "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон". В 2022 году мы планируем завершить строительство этого участка метро", – говорится в сообщении.

Известно, что станция "Кленовый бульвар" расположится вдоль улицы Коломенской на пересечении с Кленовым бульваром. В настоящее время на стройплощадке специалисты производят монолитные работы.

Станцию "Нагатинский затон" возводят вдоль Коломенской улицы в районе строения 7. На данном этапе работы там завершают устройство ограждающих конструкций котлована станционного комплекса.

Строительство восточного участка БКЛ начали в 2017 году. Между крайними станциями "Каширская" и "Нижегородская" расположат еще четыре – "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Ранее стало известно о том, что возведение участка метро "Селигерская" – "Физтех" завершат к 2023 году. Он составит длиной 6,9 километра и будет проходить вдоль Дмитровского шоссе.