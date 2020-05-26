Несколько участков Бирюлевской линии метро опустятся под землю на 30 метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов сообщил, что отдельные участки Бирюлевской линии метро будут проходить под землей на глубине в 30 метров.

Он отметил, что подземные тоннели будут прокладывать в местах, где расположены жилые кварталы. По словам Кузнецова, это обусловлено тем, чтобы столичные жители не испытывали дискомфорта в связи со строительством метро.

"Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что жители близлежащих домов не почувствуют неудобств, связанных как с прокладкой тоннелей, так и с последующей эксплуатацией линии", – отметил Кузнецов.

Решение о строительстве Бирюлевской линии было принято в 2018 году. Изначальный проект предусматривал строительство шести станций метро от станции "ЗИЛ" до районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Впоследствии было принято решение о создании 10 остановочных пунктов на линии.

В сентября 2019 года началась разработка проекта Бирюлевской линии. Предполагалось, что она позволит улучшить транспортное обслуживание 840 тысяч жителей и 470 тысяч работающих в районах Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Южное Бутово, ТиНАО.

Замдиректора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев рассказал, какую роль сыграет появление Бирюлевской линии в жизни районов ЮАО.

"Бирюлевская линия увеличит провозную способность системы метрополитена, разгрузит действующие Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, а также уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть, что положительно скажется и на экологии южных районов столицы", – отметил Бахирев.

Ранее было принято решение о расположении станции Бирюлевской линии возле парка "Остров мечты". По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, это позволит улучшить транспортную доступность объекта.