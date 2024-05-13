Двухместный самолет пролетел на предельно малой высоте над трассой в Подмосковье

Видео: телеграм-канал Агентство "Москва"

Прокуратура проводит проверку после пролета двухместного учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 над машинами на трассе в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 11 мая двухместный самолет пролетел на предельно малой высоте над трассой "М-8" в Подмосковье. Данная модель воздушного судна оснащена только одним двигателем.

Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия с проверкой. В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений законодательства будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Руслайн", летевший из Котласа, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова. Причиной для этого послужили неполадки с шасси. Судно удалось посадить в штатном режиме без каких-либо повреждений.