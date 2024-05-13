13 мая, 18:13Транспорт
Двухместный самолет пролетел на предельно малой высоте над трассой в Подмосковье
По предварительным данным, 11 мая двухместный самолет пролетел на предельно малой высоте над трассой "М-8" в Подмосковье. Данная модель воздушного судна оснащена только одним двигателем.
Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия с проверкой. В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений законодательства будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Руслайн", летевший из Котласа, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова. Причиной для этого послужили неполадки с шасси. Судно удалось посадить в штатном режиме без каких-либо повреждений.