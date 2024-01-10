Самолет рейса Москва – Горно-Алтайск вынужденно приземлился в Барнауле

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Самолету, выполнявшему рейс по маршруту Москва – Горно-Алтайск, пришлось совершить незапланированную посадку в Барнауле. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно приземлилось с выпущенными закрылками в Барнауле по техническим причинам. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На место прибыли следователи. Они намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, при посадке в аэропорту Оссора в Камчатском крае выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились четыре члена экипажа и два медика. Никто из них не пострадал. Воздушное судно также не повреждено.



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