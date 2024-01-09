Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Норильска

Фото: телеграм-канал "112"

Самолет авиакомпании NordStar выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска Красноярского края. Об этом заявила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, примерно в 10:00 по местному времени (06:00 по московскому) Boeing 737-800, который летел 9 января из Норильска в Красноярск, во время приземления допустил вылет воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы.

В прокуратуре уточнили, что на борту самолета были порядка 169 человек.

Как заявили в пресс-службе, самолет в ближайшее время отбуксируют к стоянке.

"Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, при посадке в аэропорту Оссора в Камчатском крае выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились четыре члена экипажа и два медика. Никто из них не пострадал. Воздушное судно также не повреждено.



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