Президент Сербии Вучич встретится с Еленой Зеленской в Белграде

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/SARAH MEYSSONNIER

Президент Сербии Александр Вучич встретится с женой украинского президента Владимира Зеленского Еленой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу администрации сербского лидера.

Как сказано в сообщении, встреча пройдет в здании Генсека в Белграде в 17:00 по московскому времени. При этом тема разговора Вучича и Зеленской не уточняется. Формат мероприятия планируется открытый, поэтому там смогут поприсутствовать журналисты.

Ранее стало известно, что супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара приняла в Белграде жену украинского лидера Елену. В их присутствии в ректорате Университета было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

Тамару Вучич и Елену Зеленскую сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач.

