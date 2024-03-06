06 марта, 09:05Политика
Зеленская отклонила приглашение Белого дома на выступление Джо Байдена – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/IDA MARIE ODGAARD
Жена президента Украины Елена Зеленская отказалась приезжать на выступление президента США Джо Байдена, которое состоится в конгрессе 7 марта, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Washington Post.
Организаторы надеялись, что первая леди Украины и вдова Навального Юлия будут сидеть рядом с женой Джо Байдена Джилл. По мнению издания, Зеленская отклонила приглашение Белого дома, поскольку потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев.
По информации источников, супруге Владимира Зеленского просто не сообщили, что и Навальная отказалась от поездки в конгресс. Кроме того, не исключено, что причина отказа заключается в несостыковках в ее расписании.
Ранее супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы ее муж выдвигался на второй президентский срок. Говоря о планах на будущее, Зеленская заявила, что они с мужем должны будут придумать что-то новое.
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