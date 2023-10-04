Жена Зеленского потратила больше миллиона долларов в нью-йоркском бутике

Фото: ТАСС/AP Photo/Stephanie Scarbrough

Жена украинского президента Елена Зеленская потратила 1,1 миллиона долларов в дорогом бутике Сartier на знаменитой Пятой авеню в Нью-Йорке. Одна из самых дорогих улиц мира известна своими многочисленными эксклюзивными бутиками. Как сообщает издание The Nation, об истории посещения Зеленской элитного магазина рассказала уже бывшая сотрудница ювелирного салона.

Она сначала пыталась провести жене президента Украины экскурсию по бутику, но Зеленская была не в лучшем состоянии духа, пишет издание. Когда работница элитного бутика попыталась показать ей продукцию бренда, Елена Зеленская набросилась на нее со словами: "Кто сказал, что мне нужно ваше мнение?" – и потребовала менеджера.

На следующий день работницу уволили. Тогда женщина сделала копию чека Зеленской, где можно увидеть, что та приобрела и сколько это стоит. Пока украинский президент выступал в ООН, встречался с американцами в Белом доме и требовал больше военной помощи Украине, его жена потратила более 1,1 миллиона долларов только в одном бутике, отмечают в СМИ.

"Если ей удалось потратить 1 100 000 долларов только в Cartier, то сколько еще денег она потратила за весь свой шопинг на Пятой авеню в Нью-Йорке в тот день и кто за это заплатил?" – задается вопросом издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече глав МИД стран Евросоюза заявил, что европейское сообщество взяло длинную паузу при разработке новых антироссийских санкций.

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