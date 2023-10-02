Зеленский заявил о недостаточности санкционного давления на РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече глав МИД стран Евросоюза (ЕС) заявил, что сообщество взяло длинную паузу при разработке новых антироссийских санкций и это вызывает у него беспокойство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст выступления Зеленского, опубликованный на сайте офиса главы государства.

По его словам, необходимо активизировать работу в отношении нового пакета санкций. Кроме того, рестрикции надо ввести не только в отношении РФ, но и Ирана, который, по мнению Зеленского, поставляет России беспилотники для применения на Украине.

Евросоюз с февраля прошлого года ввел 11 пакетов санкций против России из-за спецоперации. Первые 10 пакетов представляли собой прямые ограничения. Они вводились в отношении финансовых отношений, транспортных связей и двусторонней торговли с Москвой.

Однако в 11-м пакете, который был утвержден 23 июня, ограничения также вводятся против компаний из третьих стран, заподозренных в реэкспорте в Россию санкционных европейских товаров или оказании услуг.

В сентябре сообщалось, что ЕС готов приступить к обсуждению нового, 12-го пакета санкций, который будет введен против РФ. Его могут представить уже в октябре.

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