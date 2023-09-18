ЕС представит 12-й пакет санкций против РФ в начале октября – СМИ

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Европейский союз готов приступить к обсуждению нового, 12-го пакета санкций, который будет введен против РФ. Его могут представить уже в октябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, новые рестрикции в отношении России могут быть представлены в первой половине октября, их могут огласить и во время саммита Евросоюз – США, который должен также состояться в следующем месяце.

Подчеркивается, что точная дата мероприятия пока что неизвестна.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз планирует в октябре или ноябре текущего года ввести санкции на алмазы из РФ. Так, на территории ЕС будет разрешен оборот драгоценных камней без российской маркировки. Запрет начнет действовать с 1 января, на обработанные бриллианты санкции будут вводиться позже и поэтапно.

До этого Евросоюз продлил до 15 марта 2024 года индивидуальные санкции против РФ. Отмечалось, что запрет касается граждан, ответственных за "подрыв территориальной целостности Украины". При этом ЕС также снял ограничения с четырех россиян, их имена не уточнялись.



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