Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против РФ

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Евросоюз продлил до 15 марта 2024 года индивидуальные санкции против РФ. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года", – говорится в сообщении.

При этом ЕС снял ограничения с четверых граждан России.

Ранее Евросоюз внес в черный список шестерых россиян из-за якобы нарушений прав человека в Крыму. Одной из причин этого является спецоперация РФ на Украине, считают в объединении. В этой связи ЕС принял решение ввести санкции в отношении крымских судей и сотрудников ФСБ.

До этого британская сторона ввела против 11 граждан России ограничения за якобы незаконную деятельность в киберпространстве. Санкции касаются членов российской кибергруппировки, которая атаковала больницы и другие объекты критической инфраструктуры, уточнили в МИД страны.

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