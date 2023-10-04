Госсекретарь заявил, что Байден хочет избежать прямого конфликта с РФ из-за Киева

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Президент США Джо Байден с самого начала спецоперации России на Украине стремится избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Москвой. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

Блинкен назвал эту установку американского президента одной из двух его "путеводных звезд".

"Одна из них – убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же. Однако другая (путеводная звезда) –избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон в ближайшее время сообщит о выделении Украине нового пакета вооружений. По ее словам, это послужит сигналом о том, что США продолжают оказывать поддержку Киеву.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные государства, включаясь в боевые действия на Украине, подводят мир к третьей мировой войне. Таким образом он высказался о словах главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман о поставке Киеву ракет Тaurus, чтобы ВСУ могли наносить удары по территории РФ для ослабления снабжения российской армии.



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