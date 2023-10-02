В Белом доме заявили, что скоро выделят Украине новый пакет военной помощи

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Вашингтон скоро объявит о выделении Киеву нового пакета вооружений, пообещала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В ближайшее время у нас будет еще один пакет помощи Украине", – передает ТАСС ее слова.

Она объяснила, что это будет сигнал того, что США продолжают поддерживать Украину.

Жан-Пьер заверила, что американская сторона будет помогать Киеву столько, сколько потребуется. Однако она обратила внимание, что республиканцы предпринимают действия в другом направлении.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине.

Однако президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев.

Также стало известно, что Евросоюз до конца года может утвердить новый пакет военной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро в 2024 году.



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