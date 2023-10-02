Евросоюз до конца года согласует пакет военной помощи Украине на 5 млрд евро

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Евросоюз до конца года может утвердить новый пакет военной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро в 2024 году. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет", – заявил он в ходе пресс-конференции в Киеве после встречи глав МИД 27 стран блока, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Вместе с этим Боррель добавил, что ЕС продолжит развивать сотрудничество с украинской стороной в оборонной промышленности, разминированию, а также борьбе с дезинформацией.

2 октября глава дипломатии Евросоюза провел неформальное собрание Совета МИД государств блока. Это стало первое в истории заседание 27 членов ЕС за пределами сообщества.

До этого Боррель рассказал, что Евросоюз сожалеет о решении США, которые исключили из проекта бюджета помощь Киеву. Он выразил надежду, что в будущем Вашингтон пересмотрит этот вопрос. Вместе с этим политик призвал Штаты продолжить оказывать Украине финансовую поддержку.

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