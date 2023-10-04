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04 октября, 07:15

Политика

В Белом доме указали сроки, когда ВСУ может изменить ситуацию в зоне СВО

В Белом доме указали сроки, когда ВСУ может изменить ситуацию в зоне СВО

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В Белом доме указали сроки, когда украинская армия может изменить ситуацию в зоне СВО. По мнению западных кураторов, с началом распутицы и холодов ВСУ растеряют весь атакующий потенциал.

Украинское наступление на нескольких направлениях началось 4 июня. За это время противник не добился никаких значимых успехов, однако потери колоссальны. Как сообщили в Минобороны РФ, только в сентябре ВСУ потеряли более 17 тысяч украинских военнослужащих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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