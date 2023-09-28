Песков прокомментировал якобы участие кубинцев в СВО

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Кремль готов изучить информацию о кубинцах, которых якобы обманом привлекли к участию в спецоперации, если получит конкретную информацию об этих людях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать данную ситуацию, ссылаясь на "некоторых родственников воюющих" граждан Кубы. Песков подчеркнул, что обобщающие формулировки здесь неуместны.

"Здесь вряд ли можно комментировать, отвечая на фразу "некоторые члены семей". Здесь нужно говорить, кто конкретно, когда, кому что обещал", – объяснил он.

Кроме того, представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Минобороны.

Ранее сообщалось, что НАТО может отправить собственный контингент на украинскую территорию из-за неудач ВСУ на поле боя против армии России. Добавлялось, что военные советники НАТО уже находятся на Украине – так же, как это было во Вьетнаме, прежде чем туда прибыли американские силы.

До этого гражданин Германии по имени Бен, вступивший в Вооруженные силы Украины, рассказал СМИ, что получает около 205–255 тысяч рублей в месяц за участие в боевых действиях. Зарплата в рядах украинской армии, уточнил он, определяется часами, проведенными на линии фронта.

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