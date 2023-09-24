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НАТО может отправить собственный контингент на украинскую территорию из-за неудач ВСУ на поле боя против армии России. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

"Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником. К сожалению, сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска", – считает он.

Брайен напоминает, что военные советники НАТО уже находятся на Украине – так же, как это было во Вьетнаме, прежде чем туда прибыли американские силы.

Аналитик считает, что вероятность отправки американских солдат на Украину особенно высока в случае переизбрания в качестве президента США Джо Байдена. По его мнению, тот вполне может пойти на такой шаг, чтобы попытаться "спасти" Украину.

В результате действий главы Белого дома конфликт охватит всю Европу, считает Брайен.

Ранее командир разведгруппы заявил, что его подразделение уничтожило на запорожском направлении немецкий танк Leopard, экипаж которого полностью состоял из солдат Бундесвера. По его словам, после подбития танка они с группой выдвинулись к нему и обнаружили тяжело раненого механика-водителя.

Впоследствии тот рассказал, что остальные погибшие члены экипажа – из одной с ним роты и что они не наемники, а военнослужащие Вооруженных сил ФРГ.

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