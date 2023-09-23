ВС РФ уничтожили в зоне СВО танк Leopard с полностью немецким экипажем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские разведчики уничтожили на запорожском направлении немецкий танк Leopard, экипаж которого полностью состоял из солдат Бундесвера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира разведгруппы.

Военнослужащий рассказал, что после подбития танка они с группой выдвинулись к нему и обнаружили тяжело раненого механика-водитель, который начал просить на немецком языке, чтобы в него не стреляли.

Остальные члены экипажа погибли. Раненому же оказали медпомощь. Он позже рассказал, что все погибшие – из одной с ним роты и что они не наемники, а военнослужащие Вооруженных сил ФРГ.

Накануне МО РФ отчиталось о ликвидации двух танков Leopard на купянском направлении. Также российскими средствами контрбатарейной борьбы были поражены САУ Krab, гаубица Panzerhaubitze 2000, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30 противотанковая пушка "Рапира" и два автомобиля.

