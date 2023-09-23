Киев выводит подразделения в тыл на южнодонецком направлении из-за больших потерь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за неделю отразили 5 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. За это время противник потерял свыше 950 военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны.

Сообщается, что из-за больших потерь и безрезультатности атак, Киев выводит подразделения морской пехоты и теробороны в тыловые районы для восстановления боеспособности.

"На южнодонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели отразили пять атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ”, – подчеркнули в Минобороны.

Отмечается, что помимо человеческих потерь убитыми и ранеными, Киев потерял 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии. Также, по информации Минобороны, российские силы уничтожили два склада с боеприпасами.

"В результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений в тыловые районы для восстановления боеспособности", – подчеркнули в МО РФ.

Ранее сообщалось, что с начала СВО вооруженные силы России ликвидировали более 7 тысяч украинских беспилотников. В оборонном ведомстве также отметили, что украинские войска в ходе боевых действий потеряли 1 154 боевые машины РСЗО, 6 473 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 13 281 единицу автомобильной техники.