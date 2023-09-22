Блинкен сообщил, что новый пакет военной помощи Украине оценивается в 128 млн долларов

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Новый пакет военной помощи США Киеву оценивается в 128 миллионов долларов, вооружение еще на 197 миллионов будет выделено в рамках ранее согласованных пакетов. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне президентом, я санкционирую дополнительную помощь в области безопасности для Украины, которой будет предоставлено американского оружия из запасов министерства обороны на сумму 128 миллионов долларов", – приводит его слова РИА Новости.

Таким образом, суммарно Киев получит оружия на 325 миллионов долларов. В новый пакет будут включены ракеты AIM-9M для средств ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракетные комплексы Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, со складов Пентагона Киев получит дополнительные артиллерийские боеприпасы, в том числе кассетные, противотанковые ракетные комплексы и патроны к стрелковому оружию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине. Он отметил, что Вашингтон расширяет поставки ПВО Киеву, и батареи системы ПВО Hawk будут поставляться ежемесячно в течение зимы.

До этого группа американских конгрессменов выступила против выделения 24 миллиардов на помощь Украине, пока не будет ясно, как были потрачены переданные ранее средства и к каким целям стремится Вашингтон.

Байден вновь попросит у конгресса США дополнительную помощь Киеву