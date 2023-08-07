Зеленскому не понравится решение США потратить деньги для Украины на Тайвань – СМИ

Фото: AP/TAСС/Petr David Josek

Военный аналитик Драго Босник заявил, что намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки вооружений Тайваню из бюджета, выделенного на помощь Киеву, вряд ли понравится президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в статье для InfoBRICS.

"Мы можем только представить, как бесконечно коррумпированный киевский режим, особенно его лидер Владимир Зеленский, мог бы отреагировать на такую новость", – пишет эксперт.

Босник отмечает, что недавний саммит НАТО стал "крайне неприятным холодным душем" для Зеленского, когда того призвали продолжать конфликт "до последнего украинца". По его мнению, украинский лидер тогда даже не пытался скрыть "свое абсолютное разочарование".

"Теперь, похоже, Зеленскому придется научиться делиться "помощью" для "свободы и демократии", – резюмирует Босник.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Байден собирается обратиться к конгрессу США с просьбой профинансировать покупку вооружений для Тайваня из дополнительного бюджета, выделенного на помощь Украине. По словам источников издания, Белый дом хочет ускорить поставки вооружений на остров из-за "растущей угрозы со стороны Китая".

Последний пакет военной помощи Киеву от США оценивался примерно в 400 миллионов долларов. В него вошли снаряды для ЗРК Patriot, NASAMS и РСЗО HIMARS. Украина получила переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра.

Помимо этого, Вашингтон передал украинской стороне 32 БТР Stryker, БПЛА Hornet, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, противотанковые комплексы Javelin, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и патроны к стрелковому оружию.

На Тайване встретили самую крупную за год делегацию США