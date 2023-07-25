США выделили новый пакет военной помощи Киеву на 400 млн долларов

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Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму около 400 миллионов долларов, сообщается на сайте Пентагона.

В военном ведомстве США заявили о намерении передать снаряды для ЗРК Patriot и NASAMS, а также РСЗО HIMARS. Кроме того, Украина получит переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра.

Помимо этого, Вашингтон планирует передать украинской стороне 32 БТР Stryker, БПЛА Hornet, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, противотанковые комплексы Javelin, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и патроны к стрелковому оружию.

Ранее на сайте Пентагона появилась информация, что Вашингтон 19 июля выделяет Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 миллиарда долларов.

В указанный пакет включили БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade, четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии и оборудование для разминирования.

Помимо этого, Соединенные Штаты планировали поставить Киеву 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей, предназначенных для буксировки и перевозки техники, тактические защищенные системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.

США намерены передать Украине военную помощь еще на 400 млн долларов