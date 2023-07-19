США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 млрд долларов

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Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Согласно сообщению, в него были включены беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade, число которых не называется. Также Украина получит четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, снаряды для артиллерии и оборудование для разминирования.

Помимо этого, США планируют поставить Украине 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей, предназначенных для буксировки и перевозки техники, тактические защищенные системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.

До этого СМИ сообщали, что американская сторона скоро объявит об обязательствах по военной помощи Украине. Тогда пресса отмечала, что пакет помощи будет содержать закупку систем ПВО, систем противодействия беспилотникам VAMPIRE, дронов-камикадзе компании AVEVEX, беспилотников Switchblade и боеприпасов.

Ранее российский диппредставитель в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отказ Белого дома от восполнения запасов кассетных боеприпасов после их отправки Киеву говорит о том, что Вашингтон планирует использовать Киев для утилизации своего старого оружия.

Министр Британии заявил, что Украина должна быть более благодарной за поставки оружия