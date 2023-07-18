США в ближайшие дни объявят об обязательствах по военной помощи Украине – СМИ

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Американская сторона скоро объявит об обязательствах по военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в США.

По данным издания, пакет помощи будет содержать закупку систем ПВО, систем противодействия беспилотникам VAMPIRE, дронов-камикадзе компании AVEVEX, беспилотников Switchblade и боеприпасов.

Ранее российский диппредставитель в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отказ Белого дома от восполнения запасов кассетных боеприпасов после их отправки Киеву говорит о том, что Вашингтон планирует использовать Киев для утилизации своего старого оружия.

До этого палата представителей конгресса США отклонила поправки в закон о национальной обороне на 2024 год. Инициативой предлагалось снижение и блокировка последующей военной помощи Украине.

Министр Британии заявил, что Украина должна быть более благодарной за поставки оружия