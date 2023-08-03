Посол Китая в России считает, что НАТО может спровоцировать новую холодную войну

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Расширение блока НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион может спровоцировать новую холодную войну. С таким заявлением выступил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, лишь усилит региональную напряженность, расширит дефицит доверия, усилит гонку вооружений, отравит атмосферу регионального сотрудничества, спровоцирует конфронтацию между лагерями и даже новую холодную войну", – приводит его слова ТАСС.

Посол считает, что сегодня все страны мира взаимосвязаны и интегрированы в единое сообщество, поэтому инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество являются правильным выбором. Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что конфронтация между лагерями и менталитет холодной войны не отвечают требованиям современности.

Он также напомнил, что продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регион не встречает поддержки, и ему оказывает сопротивление международное сообщество. По его словам, даже в НАТО нет единства по этому вопросу.

Ханьхуэй отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил против создания офиса связи НАТО в Японии. Французский лидер обращал внимание на то, что в уставе Альянса четко ограничен географический охват и Япония явно не входит в Северную Атлантику.

До этого посол заявил, что главной причиной украинского кризиса стало расширение НАТО. Чжан Ханьхуэй отметил, что история доказала, что "куда бы НАТО не протянула свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира".