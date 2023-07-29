Китайско-российское оборонное сотрудничество не угрожает третьим странам – МО КНР

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Оборонное сотрудничество между Китаем и Россией не угрожает третьим странам, заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй, комментируя распространенную Японией "Белую книгу" по вопросам обороны.

"Китайско-российское сотрудничество в области обороны основано на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Оно направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны", – передает "Интерфакс" слова представителя министерства.

В "Белой книге" говорится, что КНР стала самым серьезным стратегическим вызовом Японии. При этом оборонное взаимодействие Китая и России на море и в воздушном пространстве вокруг Японии якобы наносит угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Тан Кэфэй заявил, что "Тайвань – это Тайвань Китая, а принцип "одного Китая" связан с политической основой китайско-японских отношений".

По его словам, с японской стороны существует весомая историческая ответственность перед народом Китая в тайваньском вопросе. За последние годы Япония постоянно вмешивалась во внутренние дела китайской стороны и таким образом нарушала основные нормы международных отношений.

Тан Кэфэй добавил, что именно Япония нанесла разрушающий "удар" по политической основе китайско-японских отношений и ухудшила ситуацию в районе Тайваньского пролива.

Представитель оборонного ведомства Китая порекомендовал властям Японии прекратить высказывать безответственные слова и делать подобные поступки, а также призвал осторожно действовать в области обеспечения военной безопасности.

Накануне в Минобороны России сообщили, что корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане.

Задачами совместного патрулирования на флоте назвали укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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