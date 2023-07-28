Корабли России и Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

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Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Боевые корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана", – указано в сообщении.

После выхода кораблей РФ и КНР из Владивостока был сформирован совместный отряд кораблей. Россию в отряде представляют большие противолодочные корабли, корветы и средний морской танкер. От Китая участвуют эскадренные миноносцы, сторожевые корабли и корабль комплексного снабжения.

Задачами совместного патрулирования на флоте назвали укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее заместитель иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что Пекину и Москве следует поддерживать стабильные отношения и защищать общие интересы на фоне непростой международной обстановки.

21 июля моряки России и Китая в рамках совместных учений отработали вытеснение нарушителя. Совместные тренировки прошли в рамках военно-морского учения "Север. Взаимодействие-2023".



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