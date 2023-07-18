Корабли Тихоокеанского флота РФ вышли из порта Владивостока для участия в учениях с Китаем

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул порт Владивостока для участия в совместных учениях с Китаем "Север. Взаимодействие-2023". Они пройдут в Японском море.

Россию представят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также два корвета. Ранее из Циндао в зону проведения учений вышли суда Народно-освободительной армии Китая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.