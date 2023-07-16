ВСУ за сутки лишились 30 военных при попытках форсировать Днепр

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Российские военные за сутки пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр, уничтожены пять лодок и 30 украинских бойцов сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя экстренных служб региона.

"За минувшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне была пресечена попытка ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Прим. ред.) форсирования реки Днепр возле острова Великий, в результате огневого поражения ликвидировано три лодки и 14 боевиков ВФУ", – уточнил он.

На херсонском направлении в ходе попытки форсирования Днепра возле острова Антоновский уничтожены еще две лодки и 16 украинских военнослужащих, добавил источник агентства.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинской армии с начала контрнаступления. Так, по его словам, с 4 июня ВС РФ ликвидировали свыше 26 тысяч солдат ВСУ, а также больше трех тысяч единиц военной техники противника.

ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные ВСУ Польшей и Португалией – Шойгу