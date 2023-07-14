В МИД РФ заявили, что военная помощь Запада Киеву не приблизит мирные переговоры

Фото: AP Photo/Ben Birchall

Москва не приемлет позицию Запада в том, что поставки вооружения Киеву приближают процесс мирных переговоров. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликовала пресс-служба министерства.

"Мы категорически не приемлем логику западников, заключающуюся в том, что военная помощь Украине призвана приблизить политико-дипломатическое урегулирование", – заявила Захарова.

Как подчеркнула представитель МИД, цель западных стран – нанести "стратегическое поражение" РФ и сохранить доминирующее влияние на международной арене. Дипломат назвала киевский режим марионеточным и заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ведет войну "до последнего украинца".

Ранее Захарова заявила об активности западных частных военных компаний в зоне спецоперации. Они также причастны к военным преступлениям киевского режима, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, по словам Захаровой, западные ЧВК активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины на территории восточноевропейских стран.

Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ