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Москва наблюдает наибольшую активность иностраннных частных военных компаний в зоне спецоперации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, они причастны к преступлениям украинских неонацистов. Кроме того, эти компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины на территории восточноевропейских стран.

Захарова отметила, что США, Великобритания и Франция активно задействуют ЧВК за границей. Она подчеркнула, что формально такие компании являются коммерческими структурами, предоставляющими услуги в области безопасности и обороны, при этом на практике они состоят из наемников с богатым опытом участия в боевых действиях на территории различных государств.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев отправляет отдельные группы иностранных наемников на купянское направление.

По его словам, отмечено небольшое их скопление с техникой и вооружением. По предварительным данным, иностранные боевики имеют узкую специализацию – большинство из них входит в инженерно-саперные подразделения.

Марочко также считает, что, помимо групп саперов, на это направление прибыли наемники-специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности. К такому выводу эксперт пришел на основе данных об экипировке и технике иностранцев.