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06:52

Политика

Авиация РФ нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике украинской армии в районе Клещеевки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

В частности, экипаж вертолета Ми-35 уничтожил бронетранспортер ВСУ при помощи противотанковой управляемой ракеты, добавил Астафьев.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику украинской армии на краснолиманском направлении.

Уточнялось, что экипажи ударно-разведывательных вертолетов применили авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-М".

До этого российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский самолет Су-27 в небе над Каменкой в Херсонской области.

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Артемовска

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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