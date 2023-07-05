Российские войска отразили попытки наступления ВСУ на четырех направлениях – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили безуспешные попытки наступления в зоне спецоперации на четырех направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Украинские войска предпринимали наступательные действия на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. Все атаки были отражены.

Помимо этого, на запорожском направлении артиллерия российской армии отразила атаку украинской бронегруппы. В ее составе был танк Leopard западного производства, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.

"Враг был вынужден вернуться на исходные позиции. Есть потери среди техники и личного состава ВСУ", – сообщил собеседник агентства.

До этого стало известно, что российские вертолеты ликвидировали под Красным Лиманом западную бронетехнику ВСУ. Вертолеты Ка-52 применили авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-М".



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