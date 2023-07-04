Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику украинской армии на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, экипажи ударно-разведывательных вертолетов применили авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-М".

Уточняется, что основу пораженной техники украинских войск составили иностранные танки и боевые машины пехоты, которые были поставлены ВСУ западными странами.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВС России на линии фронта в Запорожской области перешли в активную оборону.

До этого сообщалось, что российские военные за сутки отразили девять атак противника на донецком направлении.

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