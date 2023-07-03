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03 июля, 21:48

Происшествия

Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушном ударе, нанесенном по зданию Службы безопасности Украины (СБУ), в Сумах.

"К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию", – заявил он в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, есть погибшие и пострадавшие.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога ночью 2 июля объявлена в Киеве и Киевской области. Сирены тревоги также звучали в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины.

ВСУ пытаются наступить на четырех направлениях одновременно

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия
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