Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушном ударе, нанесенном по зданию Службы безопасности Украины (СБУ), в Сумах.

"К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию", – заявил он в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, есть погибшие и пострадавшие.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога ночью 2 июля объявлена в Киеве и Киевской области. Сирены тревоги также звучали в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины.

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