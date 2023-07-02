02:57Политика
Воздушная тревога объявлена в Киеве и некоторых областях Украины
Фото: depositphotos/billperry
Воздушная тревога ночью 2 июля объявлена в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.
Сирены тревоги также звучат в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины.
30 июня сообщалось, что в Киеве произошел мощный взрыв. В нескольких районах города пропал свет, однако украинские власти не приводили подробностей об инциденте.
До этого украинские СМИ сообщали, что несколько взрывов прогремело в ряде областей Украины 26 июня. Звуки взрывов были слышны в Киевской, Полтавской и Черкасской областях страны.
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